شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الإسكندرية الأزهرية» يُكرّم الفائزين بمسابقتي «الأزهري الصغير والمعلمة القدوة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، يرافقه الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي الفائزين بمسابقتى الأزهرى الصغير والمعلمة القدوة، وعددهم 9 معلمات وتلاميذ اليوم الاثنين.

وشملت التكريم، الذي تم بحضور الشيخ صالح عبدالله مدير الامتحانات، الأطفال الفائزين في مسابقة الأزهري الصغير وهم، روميساء مصطفى نايف، وديما أيمن محمد، ومحمد النقرشي، وكذلك المعلمات الفائزات في مسابقة المعلمة القدوة وهم سمر محمد سعد، إيمان جمال أنس، إسراء فتحى حسين، كما تم تكريم إدارة رياض الأطفال، آمال الدهراوي مدير رياض الأطفال، وفاتن عطية موجه عام رياض الأطفال، وسارة محمد عضو رياض الأطفال؛ تقديرًا لجهودهم في العملية التعليمية بمرحلة رياض الأطفال.

وفى شأن متصل، تواصل امتحانات النقل والشهادات لمعاهد القراءات أعمالها لليوم الثالث على التوالي، وذلك بمتابعة الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، حيث تفقد علاء العريان الوكيل الثقافي مقر لجان النقل لبنين القراءات بمعهد بنين سموحة النموذجي، ولجان الشهادات لفتيات القراءات بمعهد فتيات سموحة النموذجي، وشهادات القراءات للبنين بمعهد بنين الإسكندرية؛ وذلك للاطمئنان على مستوى الامتحانات، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية؛ للمحافظة على أمن وسلامة الجميع، ورافقه سامي شهاب الدين موفد قطاع المعاهد الأزهرية، وأحمد البرجي مدير مكتب الوافدين، وبحضور ثناء أبوالمجد مدير المكتبات.

وتم تفقد لجان الامتحانات، والتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والتزام الجميع بارتداء الكمامات، وقياس درجة الحرارة للجميع قبل دخول اللجان، وتطهير وتعقيم اللجان بعد خروج الطلاب، والتشديد على منع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان سوء مع الطلاب أو العاملين المشاركين في أعمال الامتحانات، والاطمئنان على مستوى الامتحانات ومطابقتها للمناهج المقررة.

وأدى طلاب الصف الأول تجويد، والأول عالية، والأول والثاني تخصص في مادة القرآن الكريم، كما أدى طلاب الصف الثاني عالية امتحانهم في مادتي، القرآن الكريم، رسم القرآن، وأدى طلاب شهادة التجويد امتحانهم في مادتي، التجويد عمليًا، والتربية الفنية، وأدى طلاب شهادة العالية امتحانهم في مادتي القراءات عمليًا، والفواصل، وأدى طلاب شهادة التخصص امتحانهم في مادتي القرآن الكريم، والتفسير.

رئيس "الاسكندرية الازهرية" يُكرّم الفائزين بمسابقتى "الازهرى الصغير" و"المعلمة القدوة" .. واستمرار امتحانات "القراءات" (صور)

رئيس "الاسكندرية الازهرية" يُكرّم الفائزين بمسابقتى "الازهرى الصغير" و"المعلمة القدوة" .. واستمرار امتحانات "القراءات" (صور)

رئيس "الاسكندرية الازهرية" يُكرّم الفائزين بمسابقتى "الازهرى الصغير" و"المعلمة القدوة" .. واستمرار امتحانات "القراءات" (صور)

رئيس "الاسكندرية الازهرية" يُكرّم الفائزين بمسابقتى "الازهرى الصغير" و"المعلمة القدوة" .. واستمرار امتحانات "القراءات" (صور)

رئيس "الاسكندرية الازهرية" يُكرّم الفائزين بمسابقتى "الازهرى الصغير" و"المعلمة القدوة" .. واستمرار امتحانات "القراءات" (صور)

رئيس "الاسكندرية الازهرية" يُكرّم الفائزين بمسابقتى "الازهرى الصغير" و"المعلمة القدوة" .. واستمرار امتحانات "القراءات" (صور)