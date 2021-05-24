شكرا لقرائتكم خبر عن توريد أحدث جهاز أشعة مقطعية لمستشفى سفاجا المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، خلال زيارتة التفقدية لمستشفى سفاجا المركزي يرافقة الدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات، وأحمد على مشرف الأشعة بالمحافظة وفى حضور الدكتورة حنان حسن مدير مستشفى سفاجا عن وصول أحدث جهاز أشعة مقطعية ماركة يابانية ١٦ مقطعا لعمل جميع الفحوصات المتقدمة بمستشفي سفاجا المركزي بالإضافة إلى توريد ١٥ كرسي كلى أتوماتيك لمرضى الغسيل الكلوي بقيمة ٣٠٠ ألف جنيه.

وأكد مرعي أنه يأتي ذلك في إطار الاستعدادات التي تقوم بها الدولة في تطوير المنظومة الصحية بمحافظة البحر الأحمر وحرص واهتمام وزيرة الصحة على دعم المستشفيات وتوفير كافة الأجهزة الحديثة والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان تقديم الخدمة الطبية للمرضى على الوجه الأكمل في ظل الأحداث التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد.