شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد لجنة اختيار عميد كلية العلوم بجامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت بجامعة جنوب الوادى لجنة اختيار عميد كلية العلوم برئاسة الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة وعضوية كل من الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتور محمد محمود الدسوقي جامعة قناة السويس والدكتور مختار إبراهيم يوسف جامعة الإسكندرية والدكتور أحمد صفوت عبدالراضي كلية العلوم جامعة جنوب الوادى.

لجنة اختيار عميد كلية العلوم بجامعة جنوب الوادى

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم إجراء المقابلات لاختيار المرشحين لعمادة كلية العلوم حيث استمعت اللجنة إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين لشغل المنصب ورؤية كل منهم لتطوير الكلية من الناحية التعليمية والمجتمعية والبحثية وأكد رئيس الجامعة على حرص الجامعة على اختيار عمداء الكليات وفقاً للمعايير المحددة وبحيادية كاملة.

لجنة اختيار عميد كلية العلوم بجامعة جنوب الوادى

وأضاف أنه تقدم لشغل المنصب كل من الدكتور محمود سيد عبدالصادق والدكتور موسي خليفة أحمد والدكتور خالد سعيد محمد والدكتور محمود بخيت على والدكتور خالد بن الوليد عبدالفتاح والدكتور هشام أحمد حسين.