شكرا لقرائتكم خبر عن قفز لأعلى.. تعرف على سعر الذهب في مصر وعالميا منتصف تعاملات اليوم الإثنين 24 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب في مصر في منتصف التعاملات، اليوم الاثنين، 24 مايو 2021، ارتفاعه في السوق المحلية، متأثرا بارتفاع سعره عالميا، محققا قفزة وأعلي مستوى له منذ شهور.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراط، في الصاغة بدون المصنعية، ظهر اليوم، 945 جنيها وكان في الصباح 922 جنيها، والعيار 21 قيراط الأكثر انتشارا في مصر، 810، وكان في الصباح 807 جنيهات، والعيار 18 قيراط، 695 جنيها، وكان في الصباح 692 جنيها.

وواصل سعر الذهب عالميا ارتفاعه في منتصف التعاملات، اليوم الاثنين، 24 مايو، 2021 ليحقق أعلى مستوى له في أربع شهور، حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب، رغم صعود الدولار والذى تربطه علاقة عكسية بالذهب إلا انه مازال بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاثا شهور، بينما انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات .

ويرجح خبراء المال اتجاه المعدن الأصفر نحو الصعود، خلال الفترة القريبة القادمة، وأرجعوا ذلك إلى تراجع مؤشر الدولار وترنح عائدات السندات الأمريكية والتى يتم تداولها قرب أدنى مستواياتها في أربعة اسابيع، بالاضافة للخسائر التي تتكبدها العملات الرقمية وعلى رأسها البتكوين، مع غموض الفيدرالى الأمريكى حول من موعد رفع الفائدة وسط تصريحات تستهدف طمأنة الأسواق من تضخم وشيك .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال صباح اليوم الاثنين 24 مايو، 830.08 جنيه للجرام، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1882.63 $ للأوقية .

المصري اليوم تنشر سعر الذهب منتصف اليوم الاثنين، 24 مايو بمحلات الصاغة في مصر بدون المصنعية:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 945 إلى 947 عيار 22 849 إلى 850 عيار 21 809 إلى 811 عيار 18 695 إلى 697 عيار 14 539 إلى 541 عيار 12 463 إلى 465 الاونصة 28،612 إلى 28،683 الجنيه الذهب 6480 إلى 6488 الكيلو 945000 إلى 947000

سعر الذهب منتصف اليوم الاثنين، 24 مايو بأسواق المال في مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 949.98 جنيه $60.52 سعر الذهب عيار 22 870.82 جنيه $55.47 اسعار الذهب عيار 21 831.25 جنيه $52.95 اسعار الذهب عيار 18 712.50 جنيه $45.39 سعر الذهب عيار 14 554.16 جنيه $35.30 سعر الذهب عيار 12 474.99 جنيه $30.26 سعر الذهب عيار 9 356.24 جنيه $22.69 اسعار أوقية الذهب 29،544 جنيه $1،882 اسعار جنيه الذهب 6،650 جنيه $423.63 اسعار كيلو الذهب 949،982 جنيه $60،518

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