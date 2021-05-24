شكرا لقرائتكم خبر عن خالد العناني : ترويج السياحة البيئية عالميًا من خلال عرض أفلام قصيرة بالمعارض الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثنى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على جهود الوزارة في مجال السياحة البيئية وخاصة حملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية بشكل مختلف، مؤكدا على ضرورة الترويج لمنتج السياحة البيئية بشكل أوسع كمنتج سياحى فريد ضمن خطة الترويج للسياحة بمصر محلياً وعالمياً من خلال عرض مجموعة من الأفلام القصيرة بالمعارض السياحية وبورصات السفر والسياحة الدولية التي تشارك فيها وزارة السياحة والآثار.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن تقديرها لجهود وزارة السياحة والاثار التي تهدف إلى التوافق مع البيئة وحث القطاع السياحى على حماية البيئة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لمناقشة سبل دعم السياحة البيئية والمستدامة وتنظيم الأنشطة السياحية للترويج للمنتج السياحي البيئي المصري بالأسواق المحلية والعالمية.