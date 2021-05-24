شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يتابع مشروعات حياة كريمة وتطوير الريف المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة لدفع العمل بالمشروعات الجارية والمخطط تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة التنموى العملاق من خلال توحيد وتنسيق الأداء التنفيذي على الأرض بين كافة الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية لتحقيق الغاية الأساسية، وهو توفير حياة كريمة لكل مواطن وتحسين مستوى المعيشة بـ 31 قرية رئيسية و114 قرية فرعية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، مؤكداً على أن مواطني القرى المستهدفة عبرو أثناء مرور لجان حياة كريمة أو في جلسات الاستماع عن خالص شكرهم للرئيس السيسى والذى ساهمت مبادرته الرائدة وغير المسبوقة في تغيير وجه الحياة بهذه المشروعات الضخمة لإدخال شبكات ومحطات البنية التحتية وتطوير وتحديث شامل للمبانى ومواقع الخدمات الأساسية. وأضاف اللواء أشرف عطية أنه جار ومخطط تنفيذ العديد من المشروعات على مستوى مركزى كوم أمبو وإدفو منها إنشاء 21 مجمعا خدميا مع 14 مشروعا لإدخال خدمة الصرف الصحى سيخدم 33 قرية، مكملاً بأن ذلك يتوازى مع إنشاء 8 محطات لمياه الشرب، وتجديد شبكات الكهرباء لـ 10 قرى، بجانب إنشاء 10 مدارس و9 نقاط إسعاف و8 مراكز للشباب، فضلاً عن تأهيل 29 ترعة بأطوال 138.8 كم، وكذا إنشاء 50 كوبرى على الترع بالمركزين، وأوضح محافظ أسوان أنه جار تنظيم جلسات الاستماع لممثلى مواطني قرى نصر النوبة لحصر المطالب والاحتياجات الجماهيرية على أرض الواقع من كافة القطاعات للوقوف على المشروعات المخطط تنفيذها على مستوى 46 قرية لرفع جودة الخدمات لـ 143.5 ألف نسمة.

وعقب استعراض أشرف عطية للمشروعات المنفذة والجارية بالمرحلتين الأولى والثانية لمبادرة حياة كريمة وكذلك مشروعات الريف المصرى للوقوف على معدلات التنفيذ وأهم المعوقات التي تحتاج وتتطلب التدخل السريع لسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة أعطى عطية توجيهاته لوحدة حياة كريمة بتفقد قريتى سبيل العرب والمنشية الجديدة بمركز كوم أمبو من أجل المتابعة الميدانية للأعمال والتي شملت تركيب ٤٢ عامود إنارة بالإضافة لمحول كهرباء جهد منخفض، بجانب مد وتدعيم شبكة مياه الشرب بطول ٥ كم، وجار العمل في الوصلات المنزلية بقرية سبيل العرب ضمن خطة المرحلة الثانية.

كما تفقد أعضاء وحدة حياه كريمة بعض الأعمال المنفذة بقرية المنشية الجديدة حيث تم تدعيم القرية بعدد 6 محولات كهرباء، وأيضاً تركيب 30 عامود إنارة بالمشتملات، بجانب تنفيذ 70% من حديقة الطفل، علاوة على إنشاء ملعب متعدد للأنشطة الرياضية المختلفة على مساحة 3600 م2، وكلف أشرف عطية وحدة حياة كريمة بالمرور الميدانى أيضاً بقرية سبيل العرب على 3 مدارس جار تنفيذها ضمن البرنامج الرئاسي لتطوير الريف المصرى منها إنشاء مدرسة ثانوى جديدة وتطوير ورفع كفاءة مدرستين إبتدائى وإعدادى، فيما تم تفقد البوابة الموجودة بمدخل القرية، وقد تم تنفيذ ٨٠% من الأعمال المطلوبة.