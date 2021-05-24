شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يكشف موقف مصر من تضرر السودان من الملئ الثاني لسد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، عن حجم الضرر الذي سيتعرض له السودان بالتزامن مع الملئ الثاني لسد النهضة موضحًا الموقف المصري من هذا الامر.

قال «عبدالعاطي» خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المنُذاع على قناة «ON E» مساء الأحد، إن السودان سيتأثر بشكل أكبر من الملئ الثاني لسد النهضة، حيث إن مصادر المياه التي ستستمر في إمداده بالمياه خلال هذه الفترة والتي تتمثل في فتحتين تنتج 50 مليون متر مكعب في اليوم ولكن هذه الكمية أقل من احتياجات السودان من المياه خلال موسم الصيف.

أضاف: «بالتالي إذا لم يتحب السودان من خلال الاحتفاظ بمخزون مياه في السدون، سيتعرض لأزمة في الزراعة في المقام الأول، ثم في مياه الشرب».

تابع: «خلال عملية التفاوض أبلغنا إثيوبيا بأن هاتين الفتحتين غير كافيتين لإمداد السودان بالمياه، لأنه إذا تعطلت إحداهما في حالة عدم عمل التوربينات، سيؤدي الأمر إلى أزمة كبيرة تطول سد النهضة نفسه ومن الأفضل أن نقوم بتزويد فتحة إضافية مع إضافة فتحة احتياطية».

واستطرد: «عرضنا على الجانب الإثيوبي إضافة الفتحتين الإضافيتين على حساب مصر من أجل تأمين السد واحتياجات مصر من المياه في حالة حدوث أي عطل في التوربينات أو خط نقل الكهرباء مما يؤثر على سلامة السدود وكمية المياه، ولكنهم رفضوا».