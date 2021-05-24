شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يشدد على الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات الطرق والكباري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ للمشروعات الجارية وخاصة محور وكوبرى خزان أسوان الحر والذى تم إنهاء الأعمال بأكثر من 50 % حيث تصل تكلفته لحوالى 2 مليار جنيه ويبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 مترا بواقع 3 حارات في كل إتجاه ليساهم هذا المشروع الحيوى في ربط شمال وشرق مدينة أسوان بغربها وجنوبها.

واستعرض المحافظ خلال الإجتماع الذي حضره نائب المحافظ أحمد شعبان، والمهندس محمود عبدالفتاح رئيس قطاع شركة النيل العامة للطرق والكبارى، بالإضافة إلى المهندس عيد سعيد مدير عام المنطقة العاشرة للطرق والكبارى، مخطط تطوير ورفع كفاءة ورصف 7 كم من مدخل الطريق الزراعى الشرقى أسوان/القاهرة أمام قرية أبوالريش وذلك بداية من الجوزيرة وحتى كوبرى أسوان الملجم بتكلفة 35 مليون جنيه.

ووجه اللواء أشرف عطية بأهمية التنسيق العرضى بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والجهات المختصة بالبنية التحتية قبل بدء تنفيذ هذا المشروع الحيوى الشهر المقبل والذى سيساهم في تحقيق السيولة المرروية المطلوبة على الطريق.