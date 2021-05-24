شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف خالية في الجامعات المصرية في القاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات للعديد من التخصصات والتي نشرت عبر المواقع الرسمية للهيئات أو الشركات أو المصانع أو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أو ضمن مبادرة «طوّر وغيّر» التابعة لوزارة الشباب والرياضة وذلك قي القطاع العام والخاص.

وقد أعلنت بعض الجامعات المصرية وهى جامعة الزقازيق وجامعة الأقصر وجامعة عين شمس وجامعة بنها عن توفر العديد من الوظائف الخالية لديها في العديد من التخصصات نعرض تفاصيلها كاملة كما يلي :

أولا: جامعة الزقازيق

1- اسم الوظيفة أمين كلية الهندسة

جهة العمل جامعة الزقازيق.

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوصف العام للوظيفة

​يختص شاغلها بالاشراف على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم نظام العمل بالكلية وتنفيذ السياسات المالية والادارية والتعليمات التي تصدرها السلطات المختصة ومتابعة اجراءات العمل بالكلية.

المهارات الأساسية

​قدرة فائقة على التوجيه والقيادة والتخطيط ووضع السياسات والأهداف.

المهارات الفنية

​اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب.

سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأدنى مباشرة ( الاول أ )، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

النوع المطلوب ذكر; أنثى.

المؤهل

​مؤهل عال مناسب يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على راغبي التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالامانة الفنية للجنة القيادات بالجامعة وتقديم الطلب باسم السيد الاستاذ الدكتور /رئيس الجامعة مستوفي الدمغة والمستندات المطلوبة على ان تكون من (3) ثلاث أصول و(8) ثمان نسخ وتسلم باليد إلى اللجنة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة ولن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها قبل هذا الاعلان أو التي ترد بعد المده المحددة لقبول الطلبات أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو من خارجها.

المستندات المطلوبة

​بيان بالحاله الوظيفيه معتمدا وموضحا به التأهيل العلمى والمؤهلات الاضافيه والخبرات النوعيه والزمنيه والوظائف الاشرافيه التي شغلها والدورات التدريبيه ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والجزاءات والاجازات ان وجدت وتقارير الكفايه للاداء عن الثلاث سنوات الاخيرة.

بيان تفصيلى عن انجازاته واسهاماته معتمدا من السلطه المختصه.

مقترحاته لتطوير العمل ويراعى في المقترح ان يتضمن اهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الامكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحا لمهاراته القياديه وقدراته العلميه والعمليه ومدى اجادته للغات أجنبيه ومعرفته بعلوم الحاسب الالى ومدعما بالمستندات

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2- اسم الوظيفة أمين كلية الحقوق

جهة العمل جامعة الزقازيق

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوصف العام للوظيفة

​يتولى شاغلها الاشراف العام على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم نظام العمل بالكلية وتنفيذ السياسات المالية والادارية والتعليمات التي تصدرها السلطات المختصة ومتابعة اجراءات العمل بالكلية

المهارات الأساسية

​قدرة فائقة على التوجيه والقيادة والتخطيط ووضع السياسات والأهداف

المهارات الفنية

​اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب

سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأدنى مباشرة ( الاول أ )، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

​مؤهل عال مناسب يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

تاريخ إنتهاء التقدم 22/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على راغبي التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالامانة الفنية للجنة القيادات بالجامعة وتقديم الطلب باسم السيد الاستاذ الدكتور /رئيس الجامعة مستوفي الدمغة والمستندات المطلوبة على ان تكون من (3) ثلاث أصول و(8) ثمان نسخ وتسلم باليد إلى اللجنة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة ولن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها قبل هذا الاعلان أو التي ترد بعد المده المحددة لقبول الطلبات أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو من خارجها.

المستندات المطلوبة

بيان بالحاله الوظيفيه معتمدا وموضحا به التأهيل العلمى والمؤهلات الاضافيه والخبرات النوعيه والزمنيه والوظائف الاشرافيه التي شغلها والدورات التدريبيه ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والجزاءات والاجازات ان وجدت وتقارير الكفايه للاداء عن الثلاث سنوات الاخيرة.

بيان تفصيلى عن انجازاته واسهاماته معتمدا من السلطه المختصه.

مقترحاته لتطوير العمل ويراعى في المقترح ان يتضمن اهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الامكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحا لمهاراته القياديه وقدراته العلميه والعمليه ومدى اجادته للغات أجنبيه ومعرفته بعلوم الحاسب الالى ومدعما بالمستندات​.

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3- اسم الوظيفة أمين كلية الزراعة

جهة العمل جامعة الزقازيق

نوع الوظيفة إدارية عليا.

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوصف العام للوظيفة

​يختص شاغلها بالاشراف على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم نظام العمل بالكلية وتنفيذ السياسات المالية والادارية والتعليمات التي تصدرها السلطات المختصة ومتابعة اجراءات العمل بالكلية.

المهارات الأساسية

​قدرة فائقة على التوجيه والقيادة والتخطيط ووضع السياسات والأهداف

المهارات الفنية

​اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأدنى مباشرة ( الاول أ )، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

​مؤهل عال مناسب يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

تاريخ إنتهاء التقدم 22/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على راغبي التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالامانة الفنية للجنة القيادات بالجامعة وتقديم الطلب باسم السيد الاستاذ الدكتور /رئيس الجامعة مستوفي الدمغة والمستندات المطلوبة على ان تكون من (3) ثلاث أصول و(8) ثمان نسخ وتسلم باليد إلى اللجنة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة ولن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها قبل هذا الاعلان أو التي ترد بعد المده المحددة لقبول الطلبات أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو من خارجها

المستندات المطلوبة

بيان بالحاله الوظيفيه معتمدا وموضحا به التأهيل العلمى والمؤهلات الاضافيه والخبرات النوعيه والزمنيه والوظائف الاشرافيه التي شغلها والدورات التدريبيه ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والجزاءات والاجازات ان وجدت وتقارير الكفايه للاداء عن الثلاث سنوات الاخيرة

بيان تفصيلى عن انجازاته واسهاماته معتمدا من السلطه المختصه

مقترحاته لتطوير العمل ويراعى في المقترح ان يتضمن اهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الامكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحا لمهاراته القياديه وقدراته العلميه والعمليه ومدى اجادته للغات أجنبيه ومعرفته بعلوم الحاسب الالى ومدعما بالمستندات

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ثانيا: جامعة الأقصر

- اسم الوظيفة: مدرس

جهة العمل جامعة الاقصر – كلية السياحة والفنادق

نوع الوظيفة تخصصات أخرى

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوصف العام للوظيفة

​الاعلان عن شغل وظائف اعضاء هيئة التدريس لوظيفة (مدرس) بالتعيين أو النقل من الجامعات المصرية الحكومية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشان تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وذلك على النحو الآتي:-

م القسم العدد المطلوب التخصص المطلوب 1 قسم الدراسات السياحية 2 2 قسم الارشاد السياحي 1 تخصص مصري قديم 3 قسم الارشاد السياحي 1 تخصص حديث ومعاصر إجمالي ​ 4 ​



المهارات الأساسية

​أن يكون مستوفياً للشروط الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1972مـ بشان تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما- وأن يكون المتقدم مصري الجنسية

المهارات الفنية

ان يجيد اللغة الانجليزية اجادة تامة

لا يجوز للمتقدم للإعلان والذي تنطبق عليه شروط التعيين وتم تعيينه بان يتقدم بطلب للنقل أو للسفر للإعارة وكذلك اجازة خاصة إلا بعد مرور ست سنوات على الاقل لشغل الوظيفة ويقدم اقرارا كتابيا يقر فيه بذلك

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وان يرفق المتقدم ضمن اوراق التقدم شهادة بانه كان محمود السيرة وحسن السمعة مختومة من الجهات التي سبق له العمل بها

يًشترط توافر الكفاءة المتطلبة للتدريس (اجتياز المقابلة الشخصية)

بالنسبة لطلبات النقل

ان يكون المتقدم معينا على الدرجة العلمية المبينة بالإعلان بإحدى الجامعات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

ارفاق موافقة مجلس القسم والكلية ومجلس الجامعة المختص

تقديم بيان حالة وظيفية

ان يجتاز المقابلة الشخصية

الشروط الواردة بالأعلان على مسئولية الجهه​

سنوات الخبرة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

​أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في السياحة والفنادق من قسم الدراسات السياحية أو الارشاد السياحي بكليات السياحة والفنادق بالجامعات المصرية الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات- وأن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه في ذات التخصص المطلوب من إحدى الجامعات المصرية الحكومية أو الاجنبية المعادلة من المجلس الاعلي للجامعات ويفضل من لديه خبرة بحثية وابحاث منشورة في مجال تخصصه

التقدير أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في السياحة والفنادق بتقدير عام جيد جدا على الأقل من قسم الدراسات السياحية أو الارشاد السياحي بكليات السياحة والفنادق بالجامعات المصرية الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات

العمر يشترط في المتقدم إلا يزيد السن عن (40) سنة وقت نشر الاعلان

تاريخ إنتهاء التقدم 05/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 4

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​تقدم الطلبات على استمارة 167 ع .ح باسم السيد الأستاذ الدكتور / عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر- وتقدم الطلبات باليد بمقر كلية السياحة والفنادق بالأقصر – مدينة طيبة الجديدة- وعلى العاملين التقدم بطلباتهم مشفوعة بموافقة جهة عملهم الصريحة على التقدم للإعلان- ولن يلتفت للطلبات التي ترد عن طريق البريد أو التي ترد قبل نشر الإعلان أو بعد انتهاء فترة التقدم للإعلان أو الطلبات غير المستوفاة ويمكن الاطلاع على تفاصيل هذا الاعلان على موقع جامعة الاقصر وللاستفسار التواصل مع ادارة الكلية

المستندات المطلوبة

​السيرة الذاتية للمتقدم

شهادة التخرج

شهادة تقديرات السنوات الدراسية في مرحلة البكالوريوس

شهادة الماجستير معتمدة ومختومة

شهادة الدكتوراه معتمدة ومختومة

عدد ثلاث نسخ من الانتاج العلمي ( رسالة الماجستير والدكتوراه والابحاث ...)

الشهادات العلمية الحاصل عليها

الشهادات الدالة على الخبرة والوظائف السابقة والشهادات الدالة على اجادة اللغة الانجليزية

الموقف من التجنيد أو الخدمة العامة

عدد 6 صور شخصية حديثة

صورة بطاقة الرقم القومي

صورة من شهادة الميلاد المميكنة

موافقة جهة العمل على التقدم للإعلان وعلي العاملين الذين سبق انهاء خدمتهم التقدم ببيان حالة وظيفية من جهة عملهم السابقة موضحا به سبب انهاء الخدمة وفي حالة عدم العمل يتم التقدم بإقرار كتابي يقر فيه المتقدم بعدم عمله

صحيفة الحالة الجنائية موجهة لكلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر​

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ثالثا: جامعة بنها

1- اسم الوظيفة مدير عام المكتبات

جهة العمل جامعة بنها

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوصف العام للوظيفة

​تختص الوظيفة بوضع السياسات العامة لمكتبات الجامعة ووضع البرامج التنفيذية الخاصة بها ومتابعة تنفيذها

المهارات الأساسية

​استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقا لبطاقة الوصف – المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشــــغل الوظيفة وانجازاته – الحصــــول على البرامج التدريبية المتطلبة لشغل الوظيفة المعلن عنها- تقديم مقترح وافيا لتطوير الوظيفة وتحسين أدائها وتبسيط الإجراءات محدد المدة وقابل للقياس

المهارات الفنية

​القدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات والإبداع وحل المشكلات وإدارة الأزمات ومهارات الاتصال والإقناع

سنوات الخبرة

قضاء مده بينيه مقدارها عام على الأقل في وظيفه من المستوى الوظيفي الأول أ أو قضاء مدة كليه مقدارها سبعه عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعه عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

​مؤهل عال مناسب لطبيعة عمل االوظيفة

تاريخ إنتهاء التقدم 10/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​تقدم الطلبــات شخصيــا وتسلم باليد باسم السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالدور الثالث بمقر إدارة جامعة بنها

المستندات المطلوبة

​بيان حالة وظيفية معتمدا وموضحا به التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية والخبرات النوعية والزمنية والوظائف الإشرافية التي شغلها والدورات التدريبية ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والتقدير والجزاءات والأجازات إن وجدت وتقارير الكفاية للأداء عن السنتين الأخيرتين

بيان تفصيلي عن ابرز الإنجازات والإسهامات للمتقدم في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك ومعتمدا من السلطة المختصة 0

المقترحات بتطوير العمل بالوظيفة المراد شغلها لتحسين إدارتها وتبسيط الإجراءات بها

إن يكون لديه شهادات معتمدة تفيد :-

القدرة على التعامل مع الحاسب الالى

سابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية ان وجد

مدى إجادة إحدى اللغات الأجنبيه

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2- اسم الوظيفة: العديد من الوظائف لاعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

جهة العمل جامعة بنها

نوع الوظيفة: العديد من التخصصات

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوصف العام للوظيفة

​كما هو موضح بالمرفق​

المهارات الأساسية

النوع المطلوب ذكر; أنثى

تاريخ إنتهاء التقدم 27/05/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة :

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

جميع تفاصيل المطلوبة للوظائف بجامعة بنها :

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رابعا : جامعة عين شمس

1- أسم الوظيفة: أمين كلية العلوم

جهة العمل: جامعة عين شمس

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المهارات الأساسية

القدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات في التوقيت المناسب والتجديد والابتكار– اجتياز البرامج التدريبية لشغل الوظيفة وفقا«لنظام التدريب الوارد بأحكام القانون-الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية – شهادة إجادة استخدام الحاسب الالى.

سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الاول ( أ ). أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما«على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة ( طبقا لقرار رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

​مؤهل دراسى عالى يتواءم مع نوع وطبيعة االعمل

تاريخ إنتهاء التقدم 01/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على من تنطبق علية شروط شغل الوظيفة التقدم شخصيا«لاستيفاء النماذج المعدة الموجودة بالمكتب الفني للسيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة– بقصر الزعفران بشارع الخليفة المأمون – جامعة عين شمس – العباسية- القاهرة

المستندات المطلوبة

​بيان حالة وظيفية معتمد موضحا«به ( الاسم – تاريخ الميلاد – المؤهل العلمى – والمؤهلات الاضافية – تقارير كفاية الاداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات – الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الاشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية ونوعها ومكانه

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2- اسم الوظيفة :مديرعام الادارة العامة لشئون الوحدات ذات الطابع الخاص



جهة العمل جامعة عين شمس

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المهارات الأساسية

​القدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات في التوقيت المناسب والتجديد والابتكار– اجتياز البرامج التدريبية لشغل الوظيفة وفقا«لنظام التدريب الوارد بأحكام القانون-الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية – شهادة إجادة استخدام الحاسب الالي

سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الاول ( أ ). أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما«على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة ( طبقا لقرار رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

​مؤهل دراسى عالى يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

تاريخ إنتهاء التقدم 01/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على من تنطبق علية شروط شغل الوظيفة التقدم شخصيا«لاستيفاء النماذج المعدة الموجودة بالمكتب الفني للسيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة– بقصر الزعفران بشارع الخليفة المأمون – جامعة عين شمس – العباسية- القاهرة

المستندات المطلوبة

​بيان حالة وظيفية معتمد موضحا«به ( الاسم – تاريخ الميلاد – المؤهل العلمى – والمؤهلات الاضافية – تقارير كفاية الاداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات – الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الاشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية ونوعها ومكانه

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3- اسم الوظيفة: امين كلية البنات



جهة العمل جامعة عين شمس

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المهارات الأساسية

​القدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات في التوقيت المناسب والتجديد والابتكار– اجتياز البرامج التدريبية لشغل الوظيفة وفقا«لنظام التدريب الوارد بأحكام القانون-الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية – شهادة إجادة استخدام الحاسب الالى.

سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الاول ( أ ). أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما«على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة ( طبقا لقرار رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف )

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

​ مؤهل دراسى عالى يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

تاريخ إنتهاء التقدم 01/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على من تنطبق علية شروط شغل الوظيفة التقدم شخصيا«لاستيفاء النماذج المعدة الموجودة بالمكتب الفني للسيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة– بقصر الزعفران بشارع الخليفة المأمون – جامعة عين شمس – العباسية- القاهرة

المستندات المطلوبة

​بيان حالة وظيفية معتمد موضحا«به ( الاسم – تاريخ الميلاد – المؤهل العلمى – والمؤهلات الاضافية – تقارير كفاية الاداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات – الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الاشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية ونوعها ومكانه

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4- أسم الوظيفة: امين كلية التجارة

جهة العمل جامعة عين شمس

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوصف العام للوظيفة

المهارات الأساسية

​القدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات في التوقيت المناسب والتجديد والابتكار– اجتياز البرامج التدريبية لشغل الوظيفة وفقا«لنظام التدريب الوارد بأحكام القانون-الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية – شهادة إجادة استخدام الحاسب االالي

المهارات الفنية

​الخبرة في مجال تخصصه

سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الاول ( أ ). أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما«على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة ( طبقا لقرار رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل دراسى عالى يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

تاريخ إنتهاء التقدم 01/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على من تنطبق علية شروط شغل الوظيفة التقدم شخصيا«لاستيفاء النماذج المعدة الموجودة بالمكتب الفني للسيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة– بقصر الزعفران بشارع الخليفة المأمون – جامعة عين شمس – العباسية- القاهرة

المستندات المطلوبة

​بيان حالة وظيفية معتمد موضحا«به ( الاسم – تاريخ الميلاد – المؤهل العلمى – والمؤهلات الاضافية – تقارير كفاية الاداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات – الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الاشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية ونوعها ومكانه

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5- اسم الوظيفة: مدير عام الادارة العامة للعلاقات الثقافية

جهة العمل جامعة عين شمس

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوصف العام للوظيفة

المهارات الأساسية

​القدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات في التوقيت المناسب والتجديد والابتكار– اجتياز البرامج التدريبية لشغل الوظيفة وفقا«لنظام التدريب الوارد بأحكام القانون-الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية – شهادة إجادة استخدام الحاسب الالى

المهارات الفنية

​الخبرة في مجال تخصصه

سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الاول ( أ ). أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما«على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة ( طبقا لقرار رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف )

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

​مؤهل دراسى عالى يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

تاريخ إنتهاء التقدم 01/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على من تنطبق علية شروط شغل الوظيفة التقدم شخصيا«لاستيفاء النماذج المعدة الموجودة بالمكتب الفني للسيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة– بقصر الزعفران بشارع الخليفة المأمون – جامعة عين شمس – العباسية- القاهرة

المستندات المطلوبة

​بيان حالة وظيفية معتمد موضحا«به ( الاسم – تاريخ الميلاد – المؤهل العلمى – والمؤهلات الاضافية – تقارير كفاية الاداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات – الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الاشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية ونوعها ومكانه

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