شكرا لقرائتكم خبر عن استرداد 187 فدان أراضي ولاية هيئة التعمير بالإسماعيلية خلال تنفيذ الموجه 17 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية نتائج الموجة ١٧ بمركز ومدينة القنطرة غرب، لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف صباح الأحد الموافق ٢٣ مايو .

حيث قام مركز ومدينة القنطرة غرب بحملة مكبرة بقرية الرياح لإزالة التعديات على ١٨٧ فدان لأراضي ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بحضور العميد أحمد شعيب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، واللواء طاهر سليم مساعد مدير الامن، وذلك بالتعاون مع مركز الشرطة بالقنطرة غرب.

و أسفرت الحملة عن إزالة التعديات عن ٦٠فدان، عبارة عن تقسيمات وأسوار غير مكتملة بمنطقة الإتحاد التابعة لقرية الرياح .

كما تم إزالة التعديات على مساحة ٥٥ فدان، عبارة عن مزارع سمكية وغرف للمعيشة وتمت الإزالة بمنطقة زراعة ٣ بجمعية على بن ابي طالب بقرية الرياح .

كما تم تنفيذ الإزالة لتعدى بالبناء على أرض أملاك دولة بمساحة ١٧ فدان عبارة منزل غير مكتمل البناء وأسوار من الطوب الأبيض غير مكتمل البناء .

وشدد محافظ الإسماعيلية على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي متعدي على أراضي ملك للدولة مؤكدا على أنه لا تهاون في إستعادة هيبة الدولة ومحاسبة أي مخالف مشيرا إلى اهمية المتابعة المستمرة ورصد أي حالة تعدي أو مخالفة من كافة الوحدات المحلية