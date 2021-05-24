شكرا لقرائتكم خبر عن برتوكول تنفيذي بين وكالة الفضاء المصرية وجامعة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، برتوكولا تنفيذيا مع وكالة الفضاء المصرية برئاسة الدكتور محمد القوصي ضمن فعاليات المجلس الأعلى للجامعات بجلسته الأخيرة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان يستهدف الاتفاق الذي عقد مع جامعات أسيوط وجامعة سوهاج وجامعة جنوب الوادى وجامعة أسوان، قيام وكالة الفضاء المصرية بتقديم قمر صناعي تعليمي يكون نواة لمعمل تكنولوجيا الأقمار الصناعية في كليات الهندسة في إطار مشروع ممول من اكاديمية البحث العلمي ووكالة الفضاء المصرية لتنفيذ ٣٥ قمرا صناعيا حيث تم توقيع العقود التنفيذية لعدد ٣١ قمرا صناعيا لعدد ٣١ من كليات الهندسة والعلوم بمختلف الجامعات المصرية.