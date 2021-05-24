شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد: وصول جهاز الأشعة المقطعية لمستشفى الخارجة العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن وصول جهاز أشعة مقطعية متعدد المقاطع جديد ( ١٦ مقطع) لمستشفى الخارجة العام وذلك بتكلفة ٦ مليون جنيه وذلك في إطار خطة دعم المحافظة ب ٣ أجهزة أشعة مقطعية جديدة، والتي تم عرضها خلال لقاء سابق مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وإستجابة لمطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، لتوفير إحتياجات المنظومة الصحية بالمحافظة.

وأشار الزملوط إلى أنه يجري حالياً التنسيق لتوفير جهاز أشعة بمستشفي الفرافرة المركزي بعد وصول جهازين بمستشفي الداخلة والخارجة، لتيسير وتوفير الخدمات الطبية لأهالي المحافظة.