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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، والشيخ ماجد راضي فرج، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس بجامعة السويس، دورة اللغة العربية وآدابها، ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة السويس بشأن تدريب الأئمة والواعظات.

قال الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن البروتوكول جاء من باب اهتمام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالمستوي العلمي للأئمة والواعظات وتثقيفهم وذلك بعقد عدة دورات.

أوقاف السويس: بدء دورة اللغة العربية وآدابها ضمن فعاليات بروتوكول التعاون لتدريب الأئمة

وتابع «راضي» أن المراحل التي يشملها البروتوكول ثلاث مراحل في الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع ودورة المهارات الإعلامية ودورة في اللغة العربية وآدابها( النحو، والبلاغة،وأساليب أدبية ) وذلك من أجل الارتقاء بالمستوي العلمي والثقافي كمآ للأئمة والواعظات.

وقال الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس تبدأ اليوم المرحلة الثالثة وهي داللغة العربية وآدابها ضمن البروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف وجامعة السويس لعدد خمسين امام وخطيب ومدرس والتي تستمر لمدة اربعة ايام على التوالي وأن التدريب يتم بمقر كلية الآداب مع توفير هيئة التدريس المتميزين في كل مجال وتخصص.

أوقاف السويس: بدء دورة اللغة العربية وآدابها ضمن فعاليات بروتوكول التعاون لتدريب الأئمة

وأضاف «راضي» أن اليوم الأول من دورة اللغة العربية وآدابها حاضر فيها اليوم الأستاذ الدكتور علاء الدين فتحي الجابري رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة السويس وتناول موضوع الخطابة في التراث العربي كما حاضر الأستاذ الدكتور احمد نصير وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا بجامعة السويس والذي تناول موضوع اللغة في الخطابة.

وقال أ.د. محمد مازن جلال عميد كليه الآداب بجامعة السويس ان بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة السويس بشأن تدريب الأئمة والواعظات بدأ فعالياته بمرحلته الأولي وهي دورة في الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع في شهر فبراير الماضي من العام الحالي وفعاليات المرحلة الثانية دورة في المهارات الإعلامية الرابع من إبريل العام الحالي.

أوقاف السويس: بدء دورة اللغة العربية وآدابها ضمن فعاليات بروتوكول التعاون لتدريب الأئمة

أوقاف السويس: بدء دورة اللغة العربية وآدابها ضمن فعاليات بروتوكول التعاون لتدريب الأئمة

أوقاف السويس: بدء دورة اللغة العربية وآدابها ضمن فعاليات بروتوكول التعاون لتدريب الأئمة