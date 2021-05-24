شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل متدربى الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، متدربى الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة «دفعة الشهيد أحمد منسى»، بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والأستاذة دعاء حسين باحث أول ومحلل سياسات استثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والأستاذ يحيى محمد مراجع حسابات بالبريد المصرى، والأستاذة دينا محمد الحمامى متابع الخطة بالمحافظة، والأستاذة أم كلثوم السيد المكتب الفنى لوزير الصحة.

استمع محافظ بورسعيد لتطلعات متدربى البرنامج الرئاسى، خلال فترة تدريبهم بمحافظة بورسعيد، إذ أعربوا عن سعادتهم بترشيحهم للتدريب ببورسعيد، آملين تحقيق أقصى استفادة خلال فترة التدريب، تحت قيادة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

ووجّه المحافظ بضرورة تحقيق أكبر استفادة من البرنامج الذي يهدف لرفع كفاءة العنصر البشري بالجهاز الإداري للدولة، من خلال التدريب والتأهيل المستمر، حيث يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، مما ينعكس على نتائج التدريب بالإيجاب، مشددًا على توفير الدعم وكافة الإجراءات والتيسيرات اللازمة في هذا الشأن مع السادة المسئولين عن سير منظومة التدريب خلال مدة التدريب، وذلك حرصا على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من التدريب العملي المستهدف والذي يأتي في إطار خطة الدولة لبناء صف ثاني من القيادات، وضمن أطر ومحاور رؤية مصر 2030 للتنمية.