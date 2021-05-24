شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ«الشيوخ» يطلق «احنا معاك» لتعقيم الشوارع والميادين بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ في الإسكندرية، مبادرة «احنا معاك»، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم الشوارع والأماكن العامة وتوزيع الكمامات على المواطنين بدائرة الرمل.

وقال النائب في تصريحات صحفية، الاثنين، إن الهدف من المبادرة، مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد المعروف بـ«covid 19»، وفى إطار حرص المجلس على المشاركة المجتمعية وتوعية المواطنين والتعاون مع مؤسسات الدولة للحد ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية في مجلس الشيوخ أن الحملة يتم تنفيذها في نطاق دائرة الرمل بداية من منطقة مساكن شوتس والمناطق المحيطة والمجاورة، بالتعاون والتنسيق مع أمانة دائرة أول الرمل لحزب مستقبل وطن، حيث يتم خلالها توزيع الكمامات على المواطنين في شوارع المناطق التي تشهدها الحملة وذلك أثناء عملية التطهير والتعقيم للشوارع والأماكن الحيوية ومداخل المنازل وأبواب المحلات التجارية بتلك المناطق، لتضم العديد من المناطق والشوارع الحيوية في نطاق الدائرة وامتدت لمناطق مساكن شوتس وشارع مصطفى كامل وشارع مرتضى وسوق باكوس وسوق السمك بترام باكوس وشارع أبو قير ومنطقة زيزينيا ومنطقة جليم.