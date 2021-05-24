شكرا لقرائتكم خبر عن بقرار جمهورى.. تعيين هبة القاضي عميدًا جديدًا للصحة العامة في جامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتورة هبة محمود حسين القاضي، عميدًا جديدًا للمعهد العالي للصحة العامة في جامعة الإسكندرية، خلفًا للدكتورة أمل الصحن لخروجها على المعاش.

ويأتي قرار تعيين عميد المعهد العالى للصحة، في إطار 3 قرارات جمهورية، أعلنها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتعيين قيادات جامعية بـ3 جامعات، هي الدكتورة أماني عبدالرحمن عباس محمد عوض الله، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة بنها، والدكتورة إيمان مسعد زكي الحفني، عميدًا لمعهد جنوب مصر للأورام جامعة أسيوط.