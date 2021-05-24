شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول كلية للنانو تكنولوجي في مصر والشرق الأوسط (تفاصيل وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح الإثنين، كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بمقرها بفرع الجامعة بمدينة الشيخ زايد، كأول كلية للنانو تكنولوجي في مصر والعالم العربي والشرق الأوسط تتخصص في عدة علوم بينية وتجمع تحت سقف واحد تقنيات حديثة مكلفة وباهظة، وتهدف إلى إعداد قاعدة عريضة من الباحثين والعاملين وتنشئة جيل من المبدعين والمجددين في هذا التخصص.

حضر حفل افتتاح نخبة من قيادات التعليم العالي، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وقيادات جامعة القاهرة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة.

وبدأت فعاليات افتتاح كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي، بجولة تفقدية لوزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة والحضور ووسائل الإعلام والصحافة في قاعات ومعامل الكلية، ثم عرض فيلم قصير بعنوان «جامعة القاهرة تصنع المستقبل» يستعرض مراحل إنشاء كلية النانو تكنولوجي، والتعريف بأهداف الكلية وما تتضمنه من برامج أكاديمية ومعامل طلابية وبحثية.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة خلال افتتاح أول كلية للنانو تكنولوجي

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة خلال افتتاح أول كلية للنانو تكنولوجي

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة خلال افتتاح أول كلية للنانو تكنولوجي

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة خلال افتتاح أول كلية للنانو تكنولوجي

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة خلال افتتاح أول كلية للنانو تكنولوجي

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة خلال افتتاح أول كلية للنانو تكنولوجي

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة خلال افتتاح أول كلية للنانو تكنولوجي