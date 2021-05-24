شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قرارات جديدة من الحكومة تصب في مصلحة الموظفين (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الحكومة عدة قرارات جديدة خلال الأيام الماضية بهدف تحسين أحوال المواطنين في ظل ما تتعرض له البلاد من جائحة كورونا والتي تسببت في تدهور أحوال عدد كبير من العاملين في الدولة.

زيادة في الأجور ومنح جديدة وزيادة بدل ومكافآت وعلاوات وغيرها من القرارات التي جاءت كلها لتحسين أحوال العاملين في سواء الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غيرهم.

«المصري اليوم» تواصل تقديم خدماتها للمواطنين وللقراء وتقدم تفاصيل بالقرارات التي اتخذتها الدولة ويتم تطبقيها بداية من شهر يوليو المقبل وهي:

1ـ رفع الحد الأدنى لأجور للموظفين بالدولة إلى 2400 جنيه لتصل تكلفتها من موازنة الدولة لـ 37 مليار جنيه.

2 ـ صدر قرار لأصحاب المعاشات زيادة بنسبة 13%، بقيمة 31 مليار من موازنة الدولة.

3- منح الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة دورية قدرها 7% من الأجر الوظيفي حد أدني 75 جنيها شهريا، بينما منح العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة تقدر 13% من المرتب الأساسي، لتصل تكلفتها إلى 7.5 مليار جنيه.

4 - تصل تكلفة زيادة الأجور والمعاشات والعلاوات والحوافز المقررة بالموازنة إلى 100 مليار جنيه.

5 - زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة 17 مليار جنيه.

6 - القرار بتخصيص حافز مالي خاص بالعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة بتكلفة إجمالية قدرها مليار ونصف جنيه.

7 - منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة تقدر بـ 13% من الأجر الأساسي بداية من أول شهر يوليو المقبل.

8- القرار بزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بتكلفة سنوية قدرها 500 ألف جنيه.