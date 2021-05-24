شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية: الدولة مستمرة في بذل أقصى جهد لتحقيق الرفاهية للمواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، أمس الأحد، اجتماعًا تنسيقيًا، لمتابعة خطة التطوير الخاصة بـ ١٦ قرية بالقنطرة شرق، ضمن مبادرة «حياة كريمة» والتي تنفذ برعاية رئيس الجمهورية.

وحضر الاجتماع المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء مجدى عبدالحميد عنانى، السكرتير العام للمحافظة، وممثلو الهيئة الهندسية والمهندس هشام رجب استشاري الهيئة الهندسية واللواء عمر أدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق وروؤساء القرى المدرجة بخطة التطوير، وممثلي شركة مياة الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية، ومديري عموم المديريات الخدمية للوقوف على الاستعدادات الأخيرة.

وناقش محافظ الاسماعيلية، خلال الاجتماع، المقترحات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية والخاصة بتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب وإنشاء أخرى جديدة، وعمل مقايسات لانشاء نقاط جديدة للإسعاف ومركز تدريب لخدمة أهالي المنطقة، بالإضافة إلى المقايسات اللازمة لعمل نقطتين لمجازر خاصة بالذبيح.

واستمع «بشارة» إلى بعض المعوقات والمشاكل التي واجهتهم خلال تنفيذ الأعمال في المرحلة السابقة، من أجل تفاديها خلال تنفيذها في المراحل القادمة.

كما تم استعراض عدد من المشروعات الخاصة بمياة الشرب والصرف الصحي بقرى مركز ومدينة القنطرة شرق التي ستتم ضمن المبادرة، ومناقشة نسب إنجاز تلك المشروعات بها والجدول الزمنى للانتهاء منها.

كما ناقش محافظ الإسماعيلية المقترحات الخاصة بمشروعات ملف إعاده تطوير ورصف الطرق، بتلك القرى وإنشاء عدد من الكبارى بمداخل القرى لربطها بالطرق السريعة.

وتضمن الاجتماع مناقشة خطة الإسكان والتضامن الإجتماعي، لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ورفع كفاءة المنازل الأخرى لتوفير سكن كريم، وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية التنمية الشاملة، بالتنسيق بين كافة الجهات.

وشدد «بشارة» على ضرورة الاهتمام بالتصميم الخاص بتلك المنازل بحيث يتماشي مع الطابع الإجتماعي لمواطنى القنطرة شرق.

كما أكد على تكليف المهندس أحمد عصام بمباشرة أعمال مبادرة حياة كريمة، لتطوير قري شرق القناة والعمل على تذليل أي عقوبات أمام الجهات المنفذة.

واضاف محافظ الإسماعيلية، إنه يجري تنفيذ مبادرات متكماملة بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لدعم استقلالية المواطنين للنهوض بمستوى معيشتهم.

مؤكدا على أن الدولة ملتزمة ومستمرة في بذل أقصى الجهود، لتحقيق أكبر قدر من الرفاهية للمواطن المصري، لترد الجميل له على وقفته الأصيلة مع الدولة،

الجدير بالذكر أن المبادرة تستهدف تطوير ١٦ قرية ٣٧ من العزب والنجوع التابعة، التي بدأت المبادرة الرئاسية في العمل عليها ضمن ١٥٠٠ قرية، تشملها المبادرة على مستوى الجمهورية.