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انطلاق معرض «لاكازا» للأثاث والديكور

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق فعاليات معرض لاكازا للأثاث ابتداءً من يوم الخميس 27 مايو وحتى 30 مايو الجارى 2021، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لفيروس المستجد.

ويمكن دخول المعرض عن طريق الدعوات أو شراء الكتالوج عن طريق الموقع الرسمي للمعرض https://lacasaegypt.com/visitors/ أو من مدخل المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية مقابل 150 جنيها.

ويعتبر المعرض فرصة مهمة للعملاء المقبلين على الزواج، ومحبي الديكور للتعرف على أحدث خطوط الموضة في عالم الأثاث للاستفادة من العروض والخصومات التي تقدمها الشركات العارضة حيث تصل التخفيضات في المعرض من قبل الشركات العارضة حتى 50%.

تم إطلاق أول دورة من المعرض في 1991 ويعد المعرض من أكبر معارض الأثاث حيث يشارك فيه عدد كبير من كبرى شركات الأثاث والديكور في مصر لعرض أحدث منتجاتها.

تتنوع المعروضات ما بين الأثاث المنزلي مثل الصالونات وغرف المعيشة والنوم والسفرة والمطابخ والمفروشات والنجف والتحف والأرضيات والإكسسوارات المنزلية وغيرها من المعروضات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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