شكرا لقرائتكم خبر عن 730 باحثا بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة أسوان يؤدون الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور السيد عويس، عميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل، بجامعة أسوان، أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020-2021 لباحثي الماجستير بالمعهد، اليوم الاثنين.

وأوضح عميد المعهد أن إدارة المعهد اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة وتطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه في إطار تعليمات مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ستمتد أعمال الامتحانات حتى يوم 2/6/2021، ومن المقرر أن يحضرها أكثر من 730 طالبا، منهم 374 طالب (دبلومة)، وعدد 308 طلاب (ماجستير) وعدد 56 طالب (دكتوراة)، في مختلف التخصصات العلمية، والتي تشمل أقسام السياسة والاقتصاد والتاريخ والجغرافيا والموارد الطبيعية واللغات الأفريقية والإنثربولوجيا.

ووجه عميد المعهد بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وظهور النتيجة في أسرع وقت.