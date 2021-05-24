شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 15 ألف طن قمح بنسبة 44.5% من السعة التخزينية في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن إجمالي ما تم توريده حتى يوم 22 مايو الجاري هو 15 ألف طن 125 كيلو و939 جرام قمح بنسبة 44.5% من إجمالي السعة التخزينية بالمحافظة، وتم ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.
وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه يوجد بمركز ومدينة أرمنت عدد 1 صومعة بسعة 1000 طن وعدد 1 شونة بسعة 5000 طن، كما يوجد بمركز ومدينة إسنا عدد 1 بنكر بسعة 23000 طن وعدد 1 شونة بسعة عدد 5000 طن وبذلك يصبح إجمالى السعة التخزينية 34 ألف طن.
جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة خماسية لتسلم القمح، يترأسها عضو من مديرية التموين، وتضم في عضويتها كلا من ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الزراعة، وأمين الشونة أو الموقع التخزينى وجمعية القبانية والجهات المسوقة هي «الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية» تكون مهمتها الإشراف على تسلم الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية.