شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل مدير المطار الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الاثنين، اللواء هشام الدسوقي، مدير المطار الجديد، بديوان عام المحافظة.

رحب «الغضبان» بمدير المطار الجديد ببورسعيد، متمنيًا له مزيدا من التوفيق خلال فترة عمله بالمطار الجديد، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمنظومة العمل داخل مطار بورسعيد وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة تماشيا مع التنمية الجارية بمحافظة بورسعيد.

من جانبه، قدم مدير المطار الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكدا فخره بالإنجازات التي شهدتها محافظة بورسعيد خلال الآونة الأخيرة، وتحقيق سبل التنمية في كافة المجالات، مشيدا بجهود اللواء عادل الغضبان في تنفيذ المشروعات القومية، والتي حققت مزيدا من التقدم.