شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يفتح تحقيقا في «ألماني ثانوية عامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي طلاب الثانوية العامة، غدا الثلاثاء، الامتحان التجريبي الثاني في 5 مواد هي: «التاريخ والفيزياء من 10 صباحا وحتي 10:30 صباحا، وعلم النفس والأحياء والرياضيات البحتة: من 11 صباحا وحتى 11:30».

من جانبه قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه وصلتنا، شكاوى طلاب الثانوية العامة من الامتحان التجريبي لمادة اللغة الألمانية.

وأضاف «شوقي»، في تصريحات صحفية، أنه جار التحقق من شكاوى الطلاب بهذا الشأن، مضيفًا: «لا داعي للقلق، لأننا نوازن ما بين مستويات صعوبة اللغات عند التصحيح النهائي».

وتابع: «الامتحانات التجريبية هي مجرد تجربة، وهذا هو الهدف منها ولذلك أرجو الاطمئنان أننا نتحقق من الموضوع».

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحان التجريبي الثاني خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط، وسيخوض معظم الطلاب الامتحان في المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر، أما طلاب المدارس غير المجهزة أو المدارس الخاصة والقومية فيخوضون الامتحان عبر شبكة الإنترنت في المدرسة (إن وجدت) أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة في التابلت من لجان امتحان بالمدرسة.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذا الامتحان هو ضبط الخوادم المركزية من ناحية الوزارة، والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة من ناحية الطلاب، وليس اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية، ويعد هذا امتحانا تجريبيا بلا درجات، وسوف تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.

وأعلنت الوزارة أنه سيتم تطبيق طرق تصحيح إلكترونية جديدة في عدد محدود جدًا من المدارس، ثم نطبق هذه التجربة على كافة المدارس في الامتحان التجريبي الثالث والذي سينعقد لطلاب التابلت في المدارس المجهزة فقط، وسيكون ورقيا لطلاب المنازل في نفس التوقيت في منتصف يونيو القادم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تسليم كلمات المرور الخاصة بامتحان شهر مايو التجريبى لطلاب الثانوية العامة عبر تطبيق تنويهات المتاح على تابلت المدرسة الخاص بالطالب.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات مايو التجريبية، ستكون عبارة عن عدد من الأسئلة الاسترشادية التي تغطي المنهج المقرر لطلاب الثانوية العامة حتى نهاية شهر مارس.