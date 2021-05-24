شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير محافظ الأقصر يتابع تنفيذ المشروعات بالمنطقة الصناعية بالبغدادى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء الدكتور عماد أبو العزايم، السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، الاثنين، اجتماعًا موسعا بحضور اللواء المهندس محمد يحيي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر والمهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظة للشؤون الهندسية والمشروعات وكل من المهندس على فتحى مدير مشروع بالهيئة العامة للتنمية ومهندس خالد محمد إدارة المشروعات بالهيئة العامة للتنمية وحمدى وهيب مهندس مشروعات مديرية الطرق ومصطفى عبدالحليم مدير المنطقة الصناعية بالبغدادى ومهندس محمد مصطفى، مدير عام الشركة المصرية للاتصالات ومسؤولى الحسابات العامة وإدارة الكهرباء بالمحافظة.

تناول الاجتماع أهم المستجدات بشأن الموقف التنفيذى للمشروعات بالمنطقة الصناعية لحصر أعمال الترفيق المنفذة ونسب تنفيذها وفقا للمبالغ المحصلة حتى تاريخه.

وأوضح اللواء الدكتور عماد أبو العزائم السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر أن توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر جاءت بضرورة المتابعة الدورية لسير أعمال الترفيق والمشروعات بالمنطقة الصناعية بالبغدادى نظراً لكونها منطقة حيوية يتحقق من خلال النفع للمستثمرين وللمحافظة بشكل كبير مما ينعكس على مصلحة المواطنين.