شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد 3 حرائق في المنيا دون أضرار بشرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أخمدت فرق الحماية المدنية بالمنيا، الاثنين، 3 حرائق بمنازل ونخيل ومخلفات حصاد القمح، دون أضرار بشرية.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بنشوب 3 حرائق بمراكز المنيا والعدوة وملوي، دون أضرار بشرية.

انتقلت فرق الحماية المدنية، وتبين نشوب حريق بمنزل علاء عبدالحكيم محمد، مقيم بقرية طوخ الخيل، بمركز المنيا، نتيجة تسرب أسطوانة غاز، واندلاع حريق بناتج حصاد القمح «تبن» بقرية الشيخ مسعود، بدائرة المركز، ونشوب حريق بنخيل الوحدة الصحية بقرية الأشمونين بمركز ملوي.

تم إخماد الحرائق الثلاثة دون أضرار بشرية، بينما تسببت في تلفيات بالممتلكات.

تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التصرف.