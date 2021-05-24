شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الغربية يُفاجئ مستشفى السنطة المركزي ويُحيل المقصرين إلى التحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجئ الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، العاملين بمستشفى السنطة المركزي بزيارة مفاجئة، رافقه خلالها الدكتور هشام شيحة، مدير عام الطب العلاجي.

ولوحظ أثناء المرور بعض الملاحظات التي تم التنبيه عليها من قبل ولم يتم تداركها فقد تم إحالة المقصريين إلى التحقيق وكذا المتغيبن من الطواقم الطبية.

كما تفقد أقسام المستشفى المختلفة، ووجه ببذل كل الجهد من أجل تقديم الخدمة الطبية على الوجه الأمثل مع تقديم كامل الدعم من خلال مديرية الصحة للمستشفى وتابع خلال زيارته للمستشفى، انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة.

يأتي هذه استكمالا لجولاته المستمرة لمتابعة تطوير ورفع كفاءة المستشفيات لتقدم كافة الخدمات الطبية للمواطنين.

كما وجّه «حميدة» ببذل مزيد من الجهد وتلافى أي سلبيات حفاظا على المرضى لزيادة نسبة الشفاء والخروج من العزل وخفض نسبة الوفيات والارتقاء بالمنظومة الصحية.