شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري» يصل رام الله .. ومتحدث «الخارجية» : سيلتقي الرئيس الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل السفير سامح شكري، وزير الخارجية، الاثنين، مدينة رام الله الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد حافظ في تصريحات صحفية، الاثنين، إنه من المقرر أن يلتقي شكري الرئيس محمود عباس، تعبيرًا عن الموقف المصري الثابت من مواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين.

كان العاهل الأردني الملك عبدالله ابن الحسين استقبل اليوم وزير الخارجية سامح شكري خلال زيارته إلى عمَّان.

وقال السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية «إن الوزير شكري نقل خلال اللقاء تحيات رئيس الجمهورية إلى أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني، كما جدَّد التهنئة بمناسبة الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية، مع التأكيد على خصوصية العلاقات المصرية الأردنية في شتَّى مجالاتها، ومُعربًا عن اعتزاز القاهرة بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية، والتطلع إلى الدفع بها نحو آفاق أرحب بما يُلبى تطلعات الشعبين الشقيقين.

وتناول اللقاء مُستجدات القضية الفلسطينية في أعقاب التطورات الأخيرة، حيث أعرب الوزير شكري عن تقدير مصر الكامل لدور الأردن في حماية المُقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية، مؤكدًا استمرار مصر في التنسيق والتشاور مع الأشقاء في الأردن حيال القضية الفلسطينية. كما أشار الوزير شكري إلى أن الأولوية الحالية تنصب على تثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وملف إعادة الإعمار على ضوء المُبادرة التي أعلن عنها السيد رئيس الجمهورية؛ وذلك دون إغفال جوهر القضية الفلسطينية، عبر ضرورة العمل على توافر الإرادة السياسية اللازمة وخلق المُناخ المواتي لإحياء عملية السلام، والتعويل على مختلف الجهود الدولية لتحريك الجمود الحالي، وصولًا إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يحول دون تجدُّد المواجهات مستقبلًا ويُرسخ ركائز السلم والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، طلب العاهل الأردني نقل تحياته إلى رئيس الجمهورية، مُثنيًا على الجهود التي بذلتها مصر وصولًا إلى وقف إطلاق النار، والتأكيد على تطابق وجهات النظر بين البلدين حيال القضية الفلسطينية، وضرورة العمل على تكثيف الجهود بهدف تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.