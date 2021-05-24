الهجرة تطلق التطبيق الإلكتروني لـ"اتكلم عربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، تطبيق "اتكلم عربي" الإلكتروني رسميًا تحت شعار "اتكلم عربي وعيشها مصري"، بالتعاون مع شركة دار نهضة مصر للنشر، وذلك بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

قدمت وزارة الهجرة عرضًا توضيحيًا يسرد جهود الوزارة من أجل تدشين مبادرة "اتكلم عربي" ومراحل التنفيذ على مدار نحو عامين، كما قدمت دار نهضة مصر أيضًا عرضًا توضيحيًا مُفصلاً عن التطبيق الإلكتروني وعناصره وأهدافه وإمكانياته ومراحل تنفيذه.

أوضحت وزيرة الهجرة، أن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وطنية ومهمة لتعريف أولادنا بالقيم والثقافة المصرية، بجانب تعريف الشباب بتاريخهم وحضارتهم العريقة بجانب إنجازات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة، مضيفة: " أولادنا بالخارج والداخل يواجهون حربا لطمس الهوية ويتعرضون لثقافات مختلفة، ونحن نؤكد من خلال هذه المبادرة أننا لسنا ضد التعلم اللغات الأخرى والانفتاح على الثقافات المختلفة، ولكن لابد من عدم إغفال لغة وطنهم، مشيرة إلى أنه تم عقد أكثر من ١٥ معسكرًا عبر الفيديوكونفرانس، كما أن هناك تفاعلا كبيرًا على منصة تيك توك، وتم استخدام كل السبل لتعريف أبنائنا حتى وصل التفاعل لـ٢٠٠ مليون مشاهد للأنشطة والتدريبات الخاصة بالمبادرة".

وأضافت: "اليوم يوم خاص لأنه نتاج تعاون الحكومة مع القطاع الخاص ونشكر دار نهضة مصر لتقديم خدمة تليق بمصر والمصريين بالخارج وتتواكب وتتناسب مع أبنائنا بالخارج"، لافتة إلى أنه كان هناك جهد كبير تم بذله للانتهاء من التطبيق وتم إجراء العديد من التعديلات كما تم استطلاع آراء الأمهات المصريات بالخارج وموافاة دار نهضة مصر بكافة الآراء وتم العمل على تنفيذها.

وتابعت: "نعلن بكل فخر إطلاق أول تطبيق إلكتروني للهواتف المحمولة في إطار مبادرة اتكلم عربي تحت رعاية رئيس الجمهورية، المرحلة الأولى منه تستهدف أطفالنا بالخارج من سن ٣ إلى ٦ سنوات"، داعية أولياء الأمور في الخارج بالجلوس مع أبنائهم والتعامل مع هذا التطبيق.

وأكدت الوزيرة على أهمية دور الأسرة في متابعة الأبناء في ذلك والتأكيد على أهمية التحدث في المنزل باللغة العربية، موضحة عرض التطبيق على الأمهات وأولياء الأمور في المرحلة التجريبية وتعديل النسخة للوصول إلى الأفضل بما يلائم الأطفال في الخارج.

وذكرت مكرم أنه يتم العمل على المراحل التالية لاستهداف مراحل سنية أكبر، كما أن التطبيق ليس للقراءة والكتابة بشكلها المعتاد، ولكنه تم إعداده بشكل جذاب عن طريق رحلة كارتونية للتعرف على معارف مصر وإعطاء معلومات عن عاداتنا والأماكن السياحية وثقافتنا بشكل جذاب لتحقيق الهدف الخاص بالمبادرة، مشيرة إلى أنه تم عقد جلسة حوار مع عدد من الكتاب والصحفيين وقادة الرأي للاستماع إلى أفكارهم وآرائهم، وسيتم العمل على كافة التعليقات سواء من المفكرين والكتاب أو من أولياء الأمور.

ومن جانبها، قالت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر، خلال المؤتمر الصحفي، قائلة: "نفخر بالمشاركة في هذا المبادرة القومية من خلال تطوير تطبيق "اتكلم عربى" الإلكتروني الذي يساعد أولادنا بالخارج على تعلم اللغة العربية وتعريفهم بتاريخ وثقافة بلادنا ومن ثم تقوية صلتهم ببلادهم وتقوية شعورهم بالانتماء لها وبالفخر بحضارتها والتعرف على واقعها الحالي وإنجازاتها، وهي المهمة التي نعتبرها واجب وطني علينا".

وتابعت: "تأتي مشاركتنا في المبادرة في إطار سعي دار نهضة مصر الدائم إلى دعم الأجيال الجديدة ونشر الثقافة والمعرفة بينهم وتطوير وسائل تعلم حديثة تساعدهم على التطور المستمر واكتساب مهارات جديدة ومختلفة؛ ويأتي دعمنا اليوم لأطفالنا من الجيلين الثاني والثالث المقيمين بالخارج من خلال تقديم تطبيق إلكتروني يساعدهم على فهم واستيعاب المحتوى التعليمي للغة بشكل ميسر وبسيط وتفاعلي".

وكانت وزارة الهجرة قد أطلقت مبادرة "اتكلم عربي" في أكتوبر 2019، ودخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر 2020، ثم حظيت برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز روح الانتماء لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء الأجيال المصرية الناشئة بالخارج.