تحرك من الصحة لإنهاء قوائم الانتظار للقاحات فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن القائمين على المنظومة الإليكترونية لحجز لقاح كورونا، أرسلوا آلاف الرسائل للمواطنين على مدار الأيام الماضية لإبلاغهم بالموعد والمكان المخصص للتطعيم باللقاح.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن الوزارة تحركت لتوزيع المواطنين على كافة المراكز التي دشنتها للتطعيم باللقاح حتى وإن لم يختاروها، إذ يتم اختيار المراكز المجاورة لهم والتي تشهد قوائم انتظار منخفضة لسرعة تطعيم المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح.

وضرب المصدر مثالًا على ذلك بالقول: "لو فيه مواطن في الجيزة مسجل للحصول على اللقاح في مركز ميت عقبة، هذا المركز يشهد قوائم انتظار عالية، وبالتالي تتم إعادة توزيعه إما على وحدة مستشفى العجوزة أو إمبابة على سبيل المثال، لسرعة حصوله على اللقاح، وإنهاء أزمة قوائم الانتظار والتأخير".

وشدد على إتاحة كميات كافية من لقاحي "إسترازينيكا" و"سينوفارم" بمراكز التطعيمات أمام المواطنين.

وأشار إلى تسجيل نحو 4 ملايين مواطن بياناتهم على المنصة الإليكترونية الخاصة بحجز لقاح كورونا.