خنقها بسلك كهرباء.. تجديد حبس فران قتل رضيعته لتبولها اللاإرادي بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، حبس فران 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بقتل رضيعته عقب خنقها بسبب تبولها اللاإرادي.

واستمعت النيابة العامة لأقوال "ل. س"، والدة الطفلة الرضيعة، وقالت: "ضربني وطردني ورماني في الشارع من شهرين، ومشيت على بيت أهلي بمفردي، وتركت له الأولاد "ع"، 8 سنوات، و"مالك" 5 سنوات، و "م" سنتين لينفق عليهم ويتحمل مسؤوليتهم، وهو مديون وعليه فلوس للناس عايشين في شقة إيجار، ومبيصرفش عالبيت وبيتعاطي المخدرات ودائما كان بيننا شجار على مصاريفنا واحتياجاتنا في البيت"

وأضافت في أقوالها إن خبر وفاة طفلتها وقع عليها كالصاعقة ولم تعرف سبب وفاتها حيث ادعى والدها سقوطها من شرفة المنزل.

وبانتقال الأب لمستشفى القصر العيني بالطفلة اكتشف الأطباء بوجود شبهة جنائية حول الوفاة فتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود إشارة للرائد أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من المستشفى بوصول طفلة عمرها عامين جثة هامدة ووجود شبهة جنائية حول وفاتها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على والد الطفلة ويدعى "م.ع." فران، أصل إقامته محافظة المنيا، للوقوف على ملابسات الواقعة بعد ادعاءه بوفاة رضيعته إثر سقوطها من الشرفة وتقرير الطب الشرعي المبدئي بيّن وجود آثار تعذيب على جسد الطفلة مما يوضح كذب رواية الأب.

وتبين من التحريات الأولية اعتياد الأب التعدي على أطفاله الثلاثة بالضرب، حتى أنهى حياة رضيعته بعد وصلة تعذيب وبجمع المعلومات والتحريات تبين أن والدة الطفلة دائمة الخلاف مع الزوج، وتكرار تركها المنزل آخرها منذ شهرين، أجبرت الأم على ترك أطفالها الثلاثة رفقة الأب.

بتطوير مناقشة الأب أقر بفعلته، وقرر تخلصه من رضيعته بسبب تبولها اللاإرادي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التسبب في وفاة ابنته الرضيعة، بعد الاعتداء عليها بالضرب بمنطقة الحوامدية.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من الأمومة والطفولة، لسماع أقوال الأطفال أشقاء المجني عليها، حول الواقعة، وطلبت النيابة سماع أقوال الجيران.