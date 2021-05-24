قتل شابا بسب ركنة سيارة بصفط اللبن.. تجديد حبس حارس عقار 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت جهات التحقيق بجنوب الجيزة، اليوم الاثنين، تجديد حبس حارس العقار المتهم بقتل شاب بسبب ركنة سيارة بصفط اللبن، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تبين من خلال التحريات أن حارس عقار سدد طعنات للمجني عليه، بسبب الخلاف على ركن سيارته، أمام العقار الذي يتولى تأمينه، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم الاستماع لأقوال والد الضحية وشهود العيان، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

واستمعت جهات التحقيق لوالد الشاب الضحية الذي سرد تفاصيل الجريمة، واتهم حارس العقار بقتل ابنه عمًدا مع سبق الإصرار والترصد، وتم إبلاغ قوات الشرطة وعلى الفور تم القبض على المتهم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.