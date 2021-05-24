شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر الشريف يتوعد إسرائيل بزوال سيادتها عن القدس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في رسالة شديدة اللهجة توعد الأزهر الشريف بزوال الاحتلال الإسرائيلي عن القدس، واصفًا القدس بالأسير.

وقالت مشيخة الأزهر الشريف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن القدس ليست مجرد أرض محتلة، وإنما هي قبل ذلك وبعده، حرم إسلامي ومسيحي مقدس، وقضيتها ليست فقط مجرد قضية وطنية فلسطينية أو قضية قومية عربية بل هي فوق كل ذلك قضية عقدية إسلامية.

وأضاف: «وقعت القدس في الأسر الصليبي سنوات تزيد على ضعف السنوات التي وقعت فيها في قبضة الصهيونية الباغية.. ومع ذلك مضت سنة التاريخ -التي لا تتخلف- إلى طيِّ صفحة الاحتلال، وإزالة آثار عدوان المعتدين على الحقوق والمقدسات».

وأثني العديد من متابعي حساب الأزهر الشريف عبر فيسبوك على موقف الأزهر والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أصدر توجيهات بانطلاق أكبر قافلة إغاثية من الأزهر إلى قطاع غزة يوم الأحد تضامنًا مع الأشقاء في فلسطين وقطاع غزة جرَّاء العدوان الإسرائيلي الذي تعرض له القطاع.

وشارك قيادات الأزهر، وعلى رأسهم وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، ورئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، ونواب جامعة الأزهر، وقيادات قطاع المعاهد الأزهرية.