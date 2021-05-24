شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تُطلق التطبيق الإلكتروني لمبادرة اتكلم عربي بالتعاون مع «نهضة مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق وزارة الدولة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع دار نهضة مصر للنشر، تطبيق «اتكلم عربي»، الإثنين، تحت شعار «اتكلم عربي وعيشها مصري»، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية اتكلم عربي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي أطلقتها الوزارة بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

وسبق أن صرحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بأن مبادرة اتكلم عربي تستهدف المرحلة الأولى من التطبيق الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات، والمرحلة الثانية من سن 6 إلى 9 سنوات، والمرحلة الثالثة من سن 9 إلى 12 سنة، موضحة أن إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة يتيح الفرصة أمام أجيالنا المصرية الناشئة بالخارج لتعلم اللغة العربية قراءة وكتابة في أي مكان عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وبالاعتماد على أحدث طرق التعلم التفاعلية وتقديم تجربة معايشة متكاملة لثقافتنا المصرية وعاداتنا وتقاليدنا.

فيما، قالت أ. داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة دار نهضة مصر للنشر، إن دار نهضة مصر قامت بإعداد وتنفيذ التطبيق بالتعاون مع وزارة الهجرة، حيث يعرض التطبيق محتوى يستخدم أحدث وسائل ومفاهيم تكنولوجيا التعليم مثل استخدام مفهوم التحفيز Gamification والذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence، وذلك لضمان تجربة تعليمية فردية لكل طفل من خلال تحديد مستواه ونقاط القوة والضعف لديه.