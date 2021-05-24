شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة أون لاين بالشرقية عن «الإدمان وخطره على استقرار المجتمع والأمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام المديرية بتنظيم لقاء ثقافي ديني للحديث حول «الإدمان وخطره على استقرار المجتمع والأمة»، وذلك بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإقليم، يتم عرضه من خلال البث المباشر على صفحة مكتب الربط الالكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية .

يشارك في الندوة فضيلة الشيخ محمد إبراهيم حامد، وكيل مديرية أوقاف الشرقية وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، يتحدث خلالها عن مدى خطورة المخدرات على الفرد والمجتمع، وأهمية التنشئة السليمة للأطفال، ويوضح بعض الأدلة التي تحرم تعاطي المخدرات من القرأن الكريم والسنة النبوية الشريفة، كما يبين أضرار تعاطي المخدرات والتي تجعل الإنسان يصاب بحالة من اليأس أو الإحباط، ويمكن أن يقوم الإنسان بارتكاب بعض الأفعال الخاطئة التي يكون لها أثر مدمر عليه وعلى أسرته

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور مديرية الشباب والرياضة، لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ،بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.