شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بأحواش الماشية بسفاحا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيطرت قوات الحماية المدنية بسفاجا بمحافظة البحر الأحمر على حريق شب بالأحواش المخصصة لماشية الجزارين المجاورة لمجزر سفاجا، دون حدوث اصابات بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة البحر الأحمر يفيد اندلاع حريق باحواش المخصصة للجزارين الملاصقة لمجزر سفاجا، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية لمكان الحريق وتم السيطرة على الحريق دون اصابات.

وقال الدكتور فتحي سلمي، مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، أن الحريق نشب لاحواش الجزارين وليس في المجزر الالي، وأن اليوم المجزر مغلق ولا يوجد ماشية في الاحواش.

واضاف أن مدير عام الطب البيطري في تصريحات صخفية له أن تمت السيطرة على الحريق دون حسائر بشرية أو خسائر في الماشية لعدم وجود عمل اليوم داخل المجزر.