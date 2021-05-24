شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستعد لتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع المشروعات العاملة بالمنطقة والتوكيلات والخطوط الملاحية العاملة بالموانئ التابعة، إلى سرعة التسجيل في منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي أطلقتها وزارة المالية وبدأت مرحلة تشغيلها تجريبيًا في أبريل الماضي على أن تدخل المنظومة حيز التشغيل الإلزامي في يوليو المقبل.

وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان، الاثنين، إن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة المصرية لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي وإدارة مخاطر وأمن البضائع الواردة من الخارج، من خلال تفعيل منظومة التسجيل المسبق قبل الشحن عند الاستيراد لجميع السلع والبضائع.

وأضافت أن المنظومة تلك تعتبر من أفضل الأنظمة العالمية لإدارة المخاطر المسبقة وتأمين الموانئ عند استيراد البضائع للمنافذ المصرية، حيث يتم استقبال بيانات ومستندات الشحنات الجمركية إلكترونيًا وبشكل مسبق قبل شحن البضائع، مما يساعد على الاستعلام بشكل كامل عن كل الشحنات قبل شحنها ودخولها للبلاد وسرعة تنفيذ مهام الجهات المعنية من قبول الشحن والإفراج الجمركي عنها.

من جهته، أكد رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة المهندس يحيى زكي، مشاركة بعض مشروعات المنطقة في التشغيل التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات منذ أبريل الماضي، تمهيدًا لتنفيذها رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2021 بجميع موانئ ومطارات الدولة.

وأضاف «زكي» أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يساعد بشكل كامل على التحول الرقمي والاستغناء عن المستندات الورقية واستخدام كافة البيانات والمستندات إلكترونيًا والمساعدة في سرعة الإفراج الجمركي عن الشحنات، ومن ثم تقليل تكلفة قيمة الإفراج الجمركي عنها، حيث يساعد على بدء إجراءات التخليص الجمركي قبل وصول الشحنات، مما يقلل من تكلفة غرامات الأرضيات، إضافة للقضاء على مشكلة البضائع المجهولة وظاهرة المهمل والرواكد بالموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.

وأوضح أن الهيئة تعمل حاليًا على إزالة كل المعوقات أمام المستثمرين والعمل على المساعدة وتوضيح كافة المعلومات عن الإجراءات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل الإلكتروني للتسجيل المسبق للشحنات.