شكرا لقرائتكم خبر عن بيطرى الوادي الجديد يواصل تحصين الثروة الحيوانية بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الفرق البيطرية بالوادى الجديد، تنفيذ أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الضأن وذلك على مستوى قرى ومدن المراكز الادارية الخمس بالمحافظة.

وقال الدكتور ناجى عوض، مدير عام الطب البيطري بالوادى الجديد، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن الحملة بدأت أعمالها على مستوى المحافظة في 3 أبريل المنقضى، وتم مد الحملة لتنتهي بنهاية مايو الجارى .

وأضاف أن اجمالى اعداد الماشية التي تم تحصينها من بداية الحملة بلغت 39597 رأس، بواقع تحصين 27363 رأس أبقار، و11092 رأس اغنام، و1142 رأس ماعز، بعدما تم توفير الأمصال والأدوية اللازمة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مشيرًا إلى أن الإدارات البيطرية تواصل أعمال الحملة وإعمال التحصين، بالإضافة إلى المشاركة في الحملات الرقابية بالأسواق لضمان جودة اللحوم والدواجن والأسماك المعروضة للمستهلكين .