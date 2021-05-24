شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم شمال سيناء» تستعد لامتحانات الصف الثالث الإعدادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء لامتحانات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2021/2021، والتي ستنطلق اعتبارًا من الخامس من يونيو المقبل ولمدة 6 أيام.

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، في تصريحات صحفية، الإثنين، الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير اليومي للجان الامتحان وتوفير الكمامات والمطهرات داخل اللجان والكشف الحراري على الطلاب.

وأضاف «رضوان» أنه بالنسبة للمواد التي لا تضاف للمجموع تسلم مجمعة للطلاب في أول يوم في الامتحانات على ان يقوم الطالب بالاجابة عليها في المنزل وتسليمها إلى اللجنة يوم الثلاثاء الموافق 8 يونيو المقبل.