شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا: ٨ ملايين جنيه قيمة تمويل ٥٢٥ مشروعًا للشباب خلال أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر نجح خلال شهر ابريل الماضي في تمويل ٥٢٥ مشروعا للشباب بقيمة ٨ ملايين و٢٣ ألف جنيه، ساهمت في توفير ٧١٨ فرصة عمل لأبناء المحافظة من الجنسين، ليصل بذلك إجمالى المشروعات التي جرى تمويلها منذ بداية العام الجاري إلى ٢٠٨٨ مشروعا بقيمة ٣٢ مليونا و٦٤١ ألف جنيه وفرت ٢٨٥٩ فرصة عمل .

وأضاف «الداودي» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن المحافظة تعمل على تشجيع المناخ الاستثماري، لضخ العديد من المشروعات الاستثمارية، مؤكدا حرص الدولة على دعم إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية وزيادة الإنتاج والحد من البطالة وهو ما يسهم في تحقيق التنمية التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة العديد من الأسر المصرية، مشيرا إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نجح خلال عام ٢٠٢٠ في توفير ١٠ آلاف و٢٠٢ فرصة عمل للشباب والفتيات من خلال تمويل عدد ٧ آلاف و٤٣٩ مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر بإجمالي تمويل مالى بلغ ٣٠٠ مليون جنيه.

من جانبه، أوضح محمود العماري مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بقنا أنه على الشباب الراغبين في الاستفادة من تمويل المشروعات التوجه إلى فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بجوار كورنيش النيل بمدينة قنا أو التواصل عبر الخط الساخن للجهاز على رقم ١٦٧٣٣ للاستفسار أو طلب التقدم للحصول على تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتا إلى أن الحد الأدنى لقيمة القرض الواحد يبدأ من ألف جنيه حتى ٣ ملايين جنيه بالنسبة للمشروعات التجارية و٥ ملايين جنيه للمشروعات الصناعية.