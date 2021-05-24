شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ تدعم القطاع الصحي بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ أن مستشفى الجلدية بكفرالشيخ قام بتوقيع الكشف الطبي على 1555 مواطناً خلال الأسبوع الماضي، فضلاً عن صرف 22 قرار علاج على نفقة الدولة .

وأضافت سلام خلال بيان لها اليوم أن قسم الصيدلية بمستشفى الجلدية إلى جانب صرف العلاج للمرضى يقوم بعمل تركيبات صيدلانية لعلاج بعض الأمراض مثل الصدفية والإكزيما والفطريات والبهاق والطفيليات، وأن المستشفى أجري 16 تحليل بول وبراز وهيموجلوبين للمرضى، كما قام قسم الأشعة بالمستشفى بإجراء جلسات أشعة فوق بنفسجية لعدد 4 حالة صدفية وبهاق، فضلاً عن صرف علاج شهري لـ 10 مرضي جزام .

وأضافت أنه أيضا في اطار سياسة الدوله ووزارة الصحة بدعم المستشفيات بالاجهزة الطبيه فقد وصل اليوم 2 جهاز أشعة مقطعية لمستشفيات محافظة كفرالشيخ، الجهاز الأول جهاز أشعة مقطعية ماركة توشيبا 16 مقطع تم تركيبه في مستشفى دسوق العام ومن المخطط بدء تشغيله نهاية الاسبوع الجاري، والآخر جارى تركيبه بمستشفى كفر الشيخ العام .

وشددت وكيل وزارة الصحه بكفرالشيخ على ضرورة إستمرار مسيرة التطوير لقطاع الصحة لتلبية إحتياجات المواطنين ولتقديم خدمة طبية لائقة للمواطن المصري ولمواكبة جهود القيادة السياسية في دعم وتنمية القطاع الصحي.

وأضافت سلام بأنه أقيمت قافلة طبية بقرية الكشاكوة بمركز بيلا حيث بلغ عدد المترددين على عيادات القافلة خلال اليومين ٩٩٦ مريض وقد تلقوا جميعاً جميع الخدمات الطبية اللازمة والفحوصات المطلوبة من الكشف بجميع العيادات المتواجدة بالقافلة والتي بلغ عددها ٩ تخصصات بواقع ١٢ عيادات شاملة الباطنة والأطفال والرمد والجراحة العامة والنسا والعظام والجلدية وتنظيم الأسرة والأسنان، بالإضافة إلى معمل لعمل التحاليل اللازمة وجهاز الأشعة المتنقل لعمل الأشعة اللازمة لتشخيص المرضى، علماً بأنه تم صرف الأدوية المجانية للمرضى من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تقارير طبيه لعدد ٧ مرضى، وإلقاء عدة ندوات تثقيفية لعدد ٨٠٥ مريض من المرضى المترددين على القافلة لزيادة الوعى الصحى بين المواطنين .