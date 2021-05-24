شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تختتم فعاليات المدرسة الدولية الافتراضية بالتعاون مع مركز بسويسرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت جامعة بنها فعاليات المدرسة التدريبية الافتراضية للطلاب، والتى نظمتها الجامعة بالاشتراك مع مركز سيرن بسويسرا لأبحاث فيزياء الطاقات العالية في الفترة من ١٧- ٢٢ مايو الجارى، عبر الفيديوكونفرانس، بمقر الجامعة بالعبور.

أقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور لطفى أبوسالم عميد كلية العلوم.

وأكد «الجيزاوي» في تصريحات صحفية، الإثنين، حرص الجامعة على دعم وتنمية مهارات وقدرات الطلاب من خلال الدورات التدريبية والمدارس المتخصصة فى مختلف المجالات، مشيرا الى أن المدرسة التدريبية تأتي في إطار العمل على رفع كفاءة الطلاب الدارسين بالجامعة وإطلاعهم على آخر المستجدات في الأبحاث والدراسات المتعلقة بمجالات عملهم بعد التخرج.

وأضاف «سمير» أن البرنامج التدريبى تضمن ٥٣ محاضرة ألقاها أساتذة متميزون دوليا ومتخصصون في مجال العلاج الإشعاعي والفيزياء والطاقة من ألمانيا وهولندا وسويسرا ومالطا وسراييفو وغيرها، كما اشتملت الدورات على حوالي٢٠ ساعة من المحاضرات النظرية ، و١٢ ساعة من التدريب التطبيقي والمناقشات مع نخبة من الخبراء والأساتذة الدوليين.

من جانبه، قال الدكتور حازم عليوة القائم بعمل المدير الأكاديمي بالعبور إن المدرسة التدريبية أقيمت بعنوان (استخدام الفوتونات والبروتونات وأنوية الكربون في علاج الأورام)، مضيفا أن اللقاء قد شهد حضور عدد كبير من طلاب البرامج المرتبطة بمجال الدورات التدريبية. وأثنى الخبراء الأجانب على مستوى طلاب جامعة بنها ومشاركتهم الفعالة فى الدورات.

وأوضح الدكتور محمد حنفى المدرس بكلية العلوم ومنسق المدرسة أن هذا التعاون هو الثاني من نوعه مع مركز سيرن السويسرى، حيث سبق تنظيم ورشة عمل تدريبية بالعبور للتعرف على المركز والتدريب على استخدام وتحليل البيانات الخاصة بعلاج الأورام، لافتا إلى أن الطلاب المتفاعلين مع أنشطة المدرسة يفتح لهم الباب للتقدم لمنح تدريبية بمقر مركز سيرن بالخارج أو منح للدراسات العليا.