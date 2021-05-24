شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس: حركة الملاحة لم تتأثر بأزمة «إيفر جيفن».. والإيرادات زادت 15.8% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة لم تتأثر بأزمة جنوح السفينة «إيفر جيفن»، موضحًا أن إيراداتها زادت خلال العام الجاري بنحو 15.8%.

وقال «ربيع» في تصريحات خاصة للتليفزيون المصري، الاثنين، إن «إيرادات حركة الملاحة في قناة السويس زادت خلال شهر أبريل من العام الجاري حيث وصلت إلى 551 مليون دولار مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي والتي كانت 476 مليون دولار، وذلك بزيادة تقدر بنحو 15.8%».

وحول أعمال التكريك في قناة السويس ومشروع ازدواج القناة الجاري تنفيذه، قال إن «المشروع لم يؤثر على حركة القناة ولا على عدد السفن التي تمر به ولا على توقيت فترة مرورها في القناة».

وأشار إلى أن الهدف من أعمال التكريك الجارية بالقناة هو زيادة أعداد السفن وتحسين حركة الملاحة وتقليل زمن العبور.

كان الفريق أسامة ربيع قد تفقد، أمس الأحد، موقع مشروع ازدواج القناة الجاري تنفيذه بين الكيلو 122 والكيلو 132 ترقيم قناة السويس بالبحيرات المرة الصغرى، لمتابعة أعمال التكريك التي تتم بواسطة كراكات الهيئة ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة.