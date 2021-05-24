شكرا لقرائتكم خبر عن 127 محضر كمامة و9 مخالفات لمواعيد الغلق وفض فرح بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة مفاجئة مساء أمس الأحد، بقري مراكز طوخ، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا.

شملت الجوله، بحسب بيان صحفي الإثنين، المرور على قريتي مشتهر والدير بمركز ومدينه طوخ، موجها خلال الجوله بغلق وتشميع سيبر وورشه تصليح سيارات وكافتيريا.

وفي سياق متصل، تابع المحافظ الجولة التي قام بها الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، باحياء غرب شبرا الخيمة والخصوص، كما تابع الحملات التي قام بها رؤساء المدن والمراكز والاحياء امس الاحد، والتى أسفرت عن تحرير 127 محضر عدم ارتداء كمامه، بالإضافة إلى ضبط 15 شيشه وغلق 7 مقهى، وفض فرح، وتحرير 9 محاضر لمخالفه مواعيد الغلق بمدن وقرى المحافظة، تنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

وبذلك يصبح إجمالي المخالفات اعتبارا من يوم الخميس 6 مايو وحتى امس الاحد عن ضبط 1797 شيشه وتحرير 3340 محضر عدم ارتداء كمامه و315 غلق مقهي و413 محضر مخالفه مواعيد الغلق.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة إلتزام كافة المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالمواعيد المحدده لفتح وغلق المحال التجارية حتي لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين، مضيفا أن تطبيق القرار وتنفيذه يساعد على تحقيق الإنضباط بالشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات ومنع التكدس المرورى في بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.