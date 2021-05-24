شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل لفض مشاجرة بين الجيران فأصيب بطعنات.. مصرع شاب فى البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخص مصرعه متأثرًا بإصابته بطعنات أثناء تدخله لفض مشاجرة بين الجيران فى منطقة السناهرة التابعة لمركز كفر الدوار فى محافظة البحيرة، وتبين أن الخلاف كان على «فلاشة».

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارًا مركز قسم شرطة كفر الدوار ، بوصول «محمد .ع» إلى مستشفى كفر الدوار العام مصابًا، بعدة طعنات وتوفى عقب وصولة المستشفى.

انتقلت ضباط مباحث المركز إلي مكان الواقعة وتبين من الانتقال والفحص نشوب مشاجرة بين شخصين بجانب محل المجنى عليه، فى منطقة السناهرة، وتدخل المجنى علية لفضها، واصيب بطعنات، وتم نقله لمستشفى كفر الدوار المركزي، وتوفى عقب وصوله.

قرر اللواء محمد شعراوى، مدير مباحث البحيرة، تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم حسام أبو وافية، مفتش فرع البحث الجنائى فى كفر الدوار، والرائد أحمد المسيرى، رئيس مباحث القسم لسرعة ضبط المتهمين.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن واراء ارتكاب «سعيد .س» و«مسعد»، أثناء قيام المجنى عليه بفض مشاجرة بينهما من جانب وبين أحد الجيران على فلاشة كومبيوتر، فأصيب بالطعنات التى تسببت فى وفاته.

تم ضبط المتهمين، واعترفا بارتكاب الجريمة، وتحرر محضرًا بالواقعة، وتم إحالته للنياية العامة للتحقيق.