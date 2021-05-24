شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري حالات حرجة بلندن يوضح الفرق بين «الفطر الأسود والأبيض» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حاتم سليمان، استشاري الحالات الحرجة بمستشفى هيرفليد في لندن، الفرق بين مرض الفطر الأسود والأبيض، موضحًا أن «الأخير منتشر بشكل أكبر بين البشر».

وأضاف «سليمان» خلال مداخلة عبر «سكايب» من لندن مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، الإثنين، أن «مرض الفطر الأسود موجود في التربة والسماد وأي أسطح متعفنة»، مؤكدًا أنه «أخطر من الفطر الأبيض بسبب أن إصابة أي إنسان به لابد أن يكون لديه مناعة ضعيفة جدًا، لذلك تكون فرص علاجه قليلة».

وأوضح أن «التشخيص المبكر يُمثل جزء كبير من نجاح العلاج»، مشيرًا إلى أن «الأدوية التي تعالج الفطر الأبيض أرخص وموجودة بشكل متوفر أكثر من أدوية الفطر الأسود».

وتابع: «فرص علاج الفطر الأبيض أكبر مقارنة بالأسود وتشخيصه يكون مبكر عن الفطر الأسود»، مشيرًا إلى أن «الإنسان يصاب بهما حال انخفاض جهاز المناعة،

ولا يسببان العدوى، لأنه يعتمد على انخفاض شديد في جهاز المناعة».