شكرا لقرائتكم خبر عن ناقشا مستجدات القضية الفلسطينية.. «شكري» ونظيره الأردني يبحثان سبل إحياء عملية السلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث ⁧‫سامح شكري‬⁩ وزير الخارجية، الاثنين، بعمان مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، مستجدات القضية الفلسطينية والسُبل الكفيلة بإحياء عملية السلام.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن اللقاء يأتى في إطار التنسيق والتشاور المُستمر مع الأشقاء في ⁧‫الأردن‬⁩.

كان شكري قد توجه أمس الأحد، إلى العاصمة الأردنية عَمّان، حيث من المقرر أن يستقبله العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.