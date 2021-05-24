شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك سريع من «الأوقاف» لإزالة التعدي على زاوية «التوحيد» بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بناءً على ما تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص وهو يغلق باب زاوية التوحيد بدرب المهر- بندر سنورس- محافظة الفيوم.

قامت وزارة الأوقاف بالتحرك السريع بعمل اللازم نحو إزالة التعدي الواقع على الزاوية، وتمت إزالة التعدي وفتح الزاوية، وتحرير محضر برقم 201 /2021م للمتعدي عليها.

وأكدت وزارة الأوقاف أنها لن تدخر جهدًا في المحافظة على بيوت الله (عز وجل) وخدمتها وتهيئتها للمصلين.

