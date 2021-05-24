شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الإسكندرية» تمنح رسالة دكتوارة لباحثة في «تقييم خواص اللب» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منح قسم الغابات وتكنولوجيا الأخشاب، التابع لكلية الزراعة في جامعة الإسكندرية بالشاطبى، درجة الدكتوراة، في موضوع «تقييم خواص اللب والورق الناتج من بعض الأشجار الخشبية المرورية بمياه الصرف الصحى»، للباحثة فاطمة محمد محمد محمود حسن المدرس المساعد بقسم الغابات وتكنولوجيا الأخشاب.

وأشرفت على الرسالة، لجنة مكونة من الدكتور السيد عزت قنديل، والدكتور إبراهيم السيد عبده خير الله، والدكتور حسنى عبدالعظيم أبو جازية، والدكتور خالد طه سليمان حسن، وجاءت لجنة الحكم والمناقشة مكونة من الدكتور السيد عزت قنديل عن لجنة الأشراف والدكتور إبراهيم السيد عبده خير الله عن لجنة الإشراف والدكتور أحمد صدقى عثمان محارب ممتحن خارجي والدكتور سمير كامل محمد الزياتي ممتحن خارجي.

وأوصت اللجنة بمنح الطالبة درجة الدكتوراة في العلوم الزراعية تخصص الغابات وتكنولوجيا الأخشاب.

وجاءت المناقشة وسط الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

"خواص اللب والورق الناتج من الأشجار الخشبية" فى رسالة دكتوراة بـ"زراعة الاسكندرية" (صور)

"خواص اللب والورق الناتج من الأشجار الخشبية" فى رسالة دكتوراة بـ"زراعة الاسكندرية" (صور)