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أشرف درويش : أعمال تطوير القناطر الخيرية بدأت بإنشاء ممشى أهل مصر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أشرف درويش، مدير عام قناطر الدلتا بوزارة الري، إن التفكير في بناء القناطر الخيرية بدأ منذ فترة تواجد الحملة الفرنسية بمصر.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد «محمد علي كان مهتما بالتوسع في زراعة الأراضي، لذلك شرع في بناء القناطر الخيرية التي ضمت 56 فتحة»، مشيرا إلى أن القناطر الخيرية تضم 10 حدائق بمساحة 70 فدانا.

وأضاف: «أعمال تطوير القناطر الخيرية بدأت بإنشاء ممشى أهل مصر»، لافتا إلى أن الحدائق في القناطر الخيرية تضم أشجارا عمرها يتخطى 200 عام.

وأوضح أن تاريخ إنشاء مبنى القناطر الخيرية يرجع إلى عام 1835م، لافتا إلى أنها تخدم أكثر من 6 ملايين فدان.

وأشار إلى أن أعمال تطوير الحدائق بدأت منذ عامين، وتم الانتهاء من 50% منها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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